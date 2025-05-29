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29 травня 2025, 14:26

BlackRock планує придбати приблизно 10% акцій Circle в рамках IPO

Компанія Circle — емітент стейблкоїна USDC — планує провести первинне публічне розміщення акцій (IPO), під час якого BlackRock розглядає можливість придбання близько 10% акцій компанії. Про це пише incrypted.

Компанія Circle — емітент стейблкоїна USDC — планує провести первинне публічне розміщення акцій (IPO), під час якого BlackRock розглядає можливість придбання близько 10% акцій компанії.

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Що відомо

За даними журналістів, Circle разом з іншими акціонерами, зокрема співзасновником та CEO Джеремі Аллейром, має намір залучити до $624 млн.

Ще однією вагомою інвестицією може стати участь Ark Investment Management на чолі з Кеті Вуд, яка подала заявку на купівлю акцій на суму до $150 млн, йдеться в заяві. Очікується, що попит на акції Circle у рамках IPO перевищить пропозицію в кілька разів. Закриття угоди заплановане на 4 червня, зазначили у Bloomberg.

«Структура угоди може бути змінена, BlackRock може купувати акції через спеціалізовану структуру чи інше пов’язане підприємство, або відмовитися від угоди», — йдеться в заяві.

Крім того, у повідомленні сказано, що Circle Reserve Fund, який управляє резервами стейблкоїна USDC, станом на 22 травня оцінювався у $53,5 млрд. Згідно із заявами компанії, близько 90% цих резервів розміщені у фонді, що управляється BlackRock.

Нагадаємо

27 травня 2025 року Circle подала заявку на IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). Компанія планує залучити до $624 млн шляхом продажу 25 млн акцій.

Джерело: Мінфін
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