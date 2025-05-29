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29 травня 2025, 14:02

Голову Нацбанку Словаччини Казимира засудили за хабар

Члена Ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голову Національного банку Словаччини Петера Казимира визнали винним у хабарництві. Йому присудили штраф у розмірі 200 000 євро ($225 380). Про це пише Bloomberg.

Члена Ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голову Національного банку Словаччини Петера Казимира визнали винним у хабарництві.

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Деталі

Якщо Казимир не сплатить штраф, на нього чекає один рік позбавлення волі. Це перший випадок, коли чинний голова центробанку Словаччини отримує вирок у кримінальній справі.

Нагадаємо

56-річного Казимира звинуватили у тому, що ще на посаді міністра фінансів він дав хабар у розмірі 48 000 євро високопоставленому податковому чиновнику, щоб прискорити повернення ПДВ окремим компаніям.

Сам Казимир заперечує звинувачення. Його адвокати вже заявили, що рекомендуватимуть подавати апеляцію.

Попри вирок, Казимир залишається на посаді — його повноваження офіційно завершуються 1 червня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
29 травня 2025, 14:13
#
Дивина, а так можна було? В Україні такого ніколи не буде!(
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