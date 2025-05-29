Голову Нацбанку Словаччини Казимира засудили за хабар

Члена Ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голову Національного банку Словаччини Петера Казимира визнали винним у хабарництві. Йому присудили штраф у розмірі 200 000 євро ($225 380). Про це пише Bloomberg.

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Якщо Казимир не сплатить штраф, на нього чекає один рік позбавлення волі. Це перший випадок, коли чинний голова центробанку Словаччини отримує вирок у кримінальній справі.

Нагадаємо

56-річного Казимира звинуватили у тому, що ще на посаді міністра фінансів він дав хабар у розмірі 48 000 євро високопоставленому податковому чиновнику, щоб прискорити повернення ПДВ окремим компаніям.

Сам Казимир заперечує звинувачення. Його адвокати вже заявили, що рекомендуватимуть подавати апеляцію.

Попри вирок, Казимир залишається на посаді — його повноваження офіційно завершуються 1 червня.