Solana бореться з ведмежим тиском — це початок? Hyperliquid і XYZVerse пропонують можливості

Ціна Solana падає, що викликає питання про можливе більш глибоке зниження. Тим часом Hyperliquid і XYZVerse демонструють ознаки потенційного величезного прибутку — до 380%. Чи є це новою можливістю на тлі викликів, що стоять перед Solana? У цій статті ми розглянемо, що відбувається і що це може означати для тих, хто стежить за ринком.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій централізованій біржі

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і шанувальникам спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги.

Solana (SOL)

Solana зараз торгується в діапазоні від 161,00 до 189,03 доларів. За останній тиждень її ціна зросла на 3,20%. За останній місяць вона зросла на 17,51%. Однак за останні шість місяців вона знизилася на 26,82%. Це свідчить про короткострокове зростання, але довгострокове зниження.

Технічні індикатори дають неоднозначні сигнали. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, 175,61 і 175,16 доларів. Індекс відносної сили становить 38,48, що свідчить про те, що монета не перекуплена. Низький рівень стохастичного індикатора 6,524 вказує на потенціал для зростання. Рівень MACD є негативним і становить -0,3175, що може сигналізувати про ведмежий тренд.

Solana стикається з опором на рівні 202 доларів і сильнішим опором на рівні 230 доларів. Якщо вона проб'є ці рівні, то може значно зрости. З іншого боку, підтримка існує на рівні 146,24 доларів і далі на рівні 118,21 доларів. Якщо ціна впаде нижче цих точок, вона може впасти ще більше. На основі даних Solana може рухатися вгору до рівнів опору, потенційно збільшившись приблизно на 20% від поточного діапазону.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) є одним з лідерів криптовалютного ринку. За останні шість місяців його ціна злетіла на 1328%. За останній місяць вона підскочила на 105%, а тільки за останній тиждень — на 34%. Зараз HYPE торгується в діапазоні від 29,65 до 44,01 долара, демонструючи значну волатильність і інтерес інвесторів.

Технічні індикатори вказують на потенційний ріст. Індекс відносної сили становить 39,47, що нижче рівня перекупленості, що вказує на можливість зростання. Стохастичний осцилятор на рівні 20,72 також вказує на те, що актив не перекуплений. Однак негативний рівень MACD -0,4567 може сигналізувати про короткострокову ведмежу тенденцію.

HYPE стикається з опором на рівні 48,91 долара. Пробиття цього рівня може привести до наступного опору на рівні 63,27 долара. Підтримка знаходиться на рівні 20,19 долара, а далі — на рівні 5,83 долара, що забезпечує безпеку в разі падіння ціни. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, близько 36 доларів, що вказує на консолідацію. З огляду на останні прибутки та ці показники, ціна HYPE може зрости, але ключове значення мають рівні опору.

Висновок

Хоча SOL і HYPE виглядають перспективними в бичачому тренді 2025 року, XYZVerse (XYZ) виділяється, ставлячи за мету зростання завдяки об'єднанню спортивних фанатів в унікальній екосистемі мемкойнів.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse