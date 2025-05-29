Акції із Саудівської Аравії з початку травня показали найгіршу динаміку у світі

Фондовий ринок Саудівської Аравії демонструє найгірші світові результати у травні. Ринок побоюється, що падіння нафтових цін призведе до скорочення в королівстві вкладень у мегапроєкти, пише Bloomberg.

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Фондовий ринок

Індекс Tadawul All Share у травні впав на 6,4%. Про це свідчать дані торгів на закриття 27 травня. Це найсильніше падіння серед 92 глобальних індексів, які відстежуються Bloomberg.

При цьому саудівський ринок перебуває в мінусі вже четвертий місяць поспіль, що стало найтривалішим періодом зниження з 2014 року. У той же час загальний тренд на ринках країн позитивний. Так, індекс ринків MSCI Emerging Markets, що розвиваються, показує найкращий місяць з вересня 2025 року і найтривалішу серію зростання майже за рік. Із початку місяця індикатор зріс на 4,6%.

Основною причиною негативних настроїв на фондовому ринку Саудівської Аравії є падіння світових цін на нафту. На початку квітня нафтові котирування впали до мінімуму за чотири роки ($58,4 за барель Brent), а перспективи залишаються невизначеними через торгові війни та зростання видобутку в країнах ОПЕК+, підкреслює Bloomberg.

Це, як пише агентство, посилює тиск на бюджет королівства, який у першому кварталі зафіксував найвищий дефіцит з кінця 2021 року.

«Існують побоювання, що скорочення нафтових доходів може негативно позначитися на ринку великих проєктів», — зазначає Джунаїд Ансарі з Kamco Invest у Кувейті. Експерт має на увазі державні інфраструктурні проєкти, де основним інвестором виступає саудівський уряд.

На його думку, такі настрої на ринку збережуться через очікування подальшого тиску на нафтові ціни.

Падіння торкнулося практично всіх секторів саудівського фондового ринку. За даними Bloomberg, у травні зростання показали лише 23 із 253 компаній індексу Tadawul. Найбільший негативний вплив на індекс справили найбільший банк королівства Al Rajhi Bank та енергетична компанія ACWA Power.

За даними Bloomberg Economics і аналітика Зіада Дауда, нинішня вартість нафти ($65 за барель) істотно нижча за необхідну для покриття державних витрат королівства ($96−113 за барель). Це найвищі значення з 2016 року, коли Саудівська Аравія запустила програму зменшення нафтозалежності «Бачення Саудівської Аравії 2030».

Керуючий фондом Fiera Capital Домінік Бокор-Інгрем вважає, що терміни реалізації деяких мегапроєктів можуть бути перенесені через фінансові обмеження. Це може погіршити його позитивний погляд на Tadawul. Експерт додає, що рівень беззбитковості для нафти, необхідний для саудівської економіки, вищий, ніж у регіональних конкурентів.

«Низькі ціни на нафту створюють для них перешкоду і змушують країну приймати рішення щодо розподілу капіталу, які не знадобилися б за цін близько $100», — підкреслює Бокор-Інгрем.

Goldman Sachs попередила минулого місяця, що бюджетний дефіцит Саудівської Аравії цього року може збільшитися до $67 млрд. Це може призвести до збільшення позик уряду та скорочення витрат на плани економічного розвитку.

Проте Бокор-Інгрем зберігає оптимістичний довгостроковий погляд на саудівський фондовий ринок. Він вважає, що програма «Бачення Саудівської Аравії 2030» продовжить залучати інвесторів. Враховуючи потенціал трансформації економіки, «ігнорувати саудівський ринок для інвестора в ринки, що розвиваються, було б занадто ризиковано», — резюмує він.

У 2023 році нафтовий сектор економіки Саудівської Аравії вперше досяг 50% ВВП, а нафтовий сектор займав приблизно 30% ВВП. Згідно з планом розвитку країни «Бачення Саудівської Аравії 2030», за п'ять років частка нафтового сектора у ВВП має знизитися до 24−26%.

2024-го обсяг виробництва у ненафтовому секторі Саудівської Аравії зріс на 4,3% у річному вираженні, тоді як у нафтогазовому впав на 4,5% — загалом ВВП країни за останній рік піднявся на 1,3%. За останні роки найшвидше з нафтового сектору зростали роздрібна торгівля та готельний бізнес.

За даними Центрального банку королівства, частка витрат домогосподарств на харчування поза домом, відпочинок та розваги піднялася з 12% у 2017 році до майже 20% у 2024 році.