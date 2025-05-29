У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
29 травня 2025, 10:36
Курс валют на 29 травня: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро на 15 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 18 копійок, а у продажу 10 копійок.
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,77 грн. Євро купують за 46,60 грн, а продають за 47,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 46,98−47,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,82−46,85 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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