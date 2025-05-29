Маск залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко та тихо»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2025, 10:11

Маск залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко та тихо»

Ілон Маск залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа швидко і тихо, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Ілон Маск залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа швидко і тихо, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіПро його звільнення оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим, розповіли співрозмовники.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Про його звільнення оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим, розповіли співрозмовники.

Сам підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцям «добігає кінця», і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати».

«Мені не потрібний Ілон ні для чого, окрім того, що він мені подобається. Але я кажу вам: цей хлопець, цей хлопець зробив фантастичну роботу. Мені не потрібна його машина, хоча я купив одну», — казав Трамп про Маска.

Хоча обставини відставки Ілона Маска поки що не зрозумілі, він іде через день після того, як розкритикував законопроєкт, що передбачає суттєві податкові пільги, обіцяні Трампом під час передвиборчої кампанії, зазначає агентство. На його думку, документ підриває роботу DOGE.

За словами джерела, деякі високопосадовці, включаючи заступника голови апарату Білого дому Стівена Міллера, були роздратовані коментарями Маска, зазначає Reuters. Агентство також пов'язує відхід бізнесмена зі зниженням його рейтингу.

Кроки, здійснені ним на чолі DOGE, зокрема масові звільнення держслужбовців, викликали багато критики. США і всьому світу прокотилися масштабні протести проти Tesla через його діяльність.

За даними Reuters, адміністрації Трампа та DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тис. людина з 2,3 млн федеральних службовців, в основному за рахунок загроз звільненням, викупів та пропозицій про достроковий вихід на пенсію.

У Маска також виникали конфлікти з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та міністром фінансів Скоттом Бессентом, нагадує Reuters.

Маск на тлі падіння акцій Tesla говорив, що зосередиться на управлінні компанією і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. Маск є генеральним директором Tesla з 2008 року та її найбільшим акціонером з часткою 13%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами