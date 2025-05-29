Маск залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко та тихо»

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Про його звільнення оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим, розповіли співрозмовники.

Сам підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцям «добігає кінця», і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати».

«Мені не потрібний Ілон ні для чого, окрім того, що він мені подобається. Але я кажу вам: цей хлопець, цей хлопець зробив фантастичну роботу. Мені не потрібна його машина, хоча я купив одну», — казав Трамп про Маска.

Хоча обставини відставки Ілона Маска поки що не зрозумілі, він іде через день після того, як розкритикував законопроєкт, що передбачає суттєві податкові пільги, обіцяні Трампом під час передвиборчої кампанії, зазначає агентство. На його думку, документ підриває роботу DOGE.

За словами джерела, деякі високопосадовці, включаючи заступника голови апарату Білого дому Стівена Міллера, були роздратовані коментарями Маска, зазначає Reuters. Агентство також пов'язує відхід бізнесмена зі зниженням його рейтингу.

Кроки, здійснені ним на чолі DOGE, зокрема масові звільнення держслужбовців, викликали багато критики. США і всьому світу прокотилися масштабні протести проти Tesla через його діяльність.

За даними Reuters, адміністрації Трампа та DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тис. людина з 2,3 млн федеральних службовців, в основному за рахунок загроз звільненням, викупів та пропозицій про достроковий вихід на пенсію.

У Маска також виникали конфлікти з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та міністром фінансів Скоттом Бессентом, нагадує Reuters.

Маск на тлі падіння акцій Tesla говорив, що зосередиться на управлінні компанією і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. Маск є генеральним директором Tesla з 2008 року та її найбільшим акціонером з часткою 13%.