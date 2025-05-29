Nvidia збільшила квартальний чистий прибуток на 26%, виторг — на 69%

Американський виробник графічних процесорів Nvidia Corp. збільшив чистий прибуток і виручку в першому кварталі 2026 фінансового року, при цьому скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за прогнози ринку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз

Компанія дала прогноз, що розчарував аналітиків, на поточний квартал через заборону на експорт певних чіпів до Китаю, проте її акції все одно подорожчали на додаткових торгах у середу.

За квартал, який завершився 27 квітня, чистий прибуток Nvidia склав $18,8 млрд, або 76 центів у розрахунку на акцію в порівнянні з $14,9 млрд, або 60 центами на акцію, за порівнянний період попереднього фінроку.

Скоригований прибуток склав 96 центів на акцію, перевищивши консенсус-прогноз опитаних LSEG аналітиків на рівні 93 центів на акцію.

Квартальний виторг компанії зріс до $44,06 млрд з $26,04 млрд роком раніше за середнього прогнозу ринку в $43,31 млрд.

Підрозділ дата-центрів збільшив виторг на 73%, до $39,1 млрд. Дохід ігрового бізнесу Nvidia підвищився на 42%, до $3,8 млрд.

За прогнозом компанії, у поточному кварталі її прибуток підвищиться до $45 млрд. Експерти очікували на більш оптимістичний прогноз, в районі $45,9 млрд.

За словами компанії, прогноз був би приблизно на $8 млрд вищим, якби не обмеження на постачання чіпів сімейства H20 до Китаю. Через це обмеження у звітності за перший фінквартал відображено списання у розмірі $4,5 млрд.

Nvidia виплатить квартальні дивіденди у розмірі 1 цент на акцію 3 липня, реєстр акціонерів закривається 11 червня.

Папери Nvidia подорожчали на 4,9% на додаткових торгах у середу. Капіталізація компанії з початку 2025 року майже не змінилася і становить $3,3 трлн.