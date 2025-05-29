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29 травня 2025, 11:53

Адміністрація Трампа заборонила низці американських компаній продаж технологій до Китаю

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила деяким американським компаніям продавати товари до Китаю, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного представника міністерства торгівлі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила деяким американським компаніям продавати товари до Китаю, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного представника міністерства торгівлі.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗа словами співрозмовника телеканалу, міністерство «розглядає експорт, який має стратегічне значення для Китаю».
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За словами співрозмовника телеканалу, міністерство «розглядає експорт, який має стратегічне значення для Китаю».

Він зазначив, що в деяких випадках Мінторг «зупинив дію експортних ліцензій або запровадив додаткові ліцензійні вимоги на час розгляду справи».

У свою чергу, Financial Times уточнює, що адміністрація Трампа зажадала від американських компаній, які пропонують програмне забезпечення, яке використовується для розробки напівпровідників, припинити продаж послуг у Китаї.

Як заявили кілька джерел газети, міністерство торгівлі США наказало так званим групам автоматизації електронного проектування, до яких входять компанії Cadence, Synopsys і Siemens EDA, припинити постачання технологій у КНР.

За словами співрозмовників видання, підрозділ міністерства торгівлі — бюро промисловості та безпеки — направив директиву компаніям у вигляді листів, але поки неясно, чи всі компанії отримали їх.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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