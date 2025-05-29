Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 984 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 28 травня: 1050 російських окупантів та 81 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 984940 (+1050) осіб,
- танків — 10864 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 22645 (+1) од,
- артилерійських систем — 28386 (+31) од,
- РСЗВ — 1397 (+0) од,
- засоби ППО — 1171 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37999 (+81),
- крилаті ракети — 3265 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50015 (+56) од,
- спеціальна техніка — 3902 (+0)
Джерело: Мінфін
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