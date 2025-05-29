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29 травня 2025, 11:15

Фінансові компанії скорочують кредитування, натомість зростає факторинг та активи ломбардів

Протягом першого кварталу 2025 року ризикові страховики наростили премії, водночас премії зі страхування життя скоротилися. Кредитні спілки та фінансові компанії зменшили обсяги нових кредитів, натомість зросли обсяги факторингу та активів ломбардів. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору.

Протягом першого кварталу 2025 року ризикові страховики наростили премії, водночас премії зі страхування життя скоротилися.
Фото: depositphotos

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Як змінилися обсяги активів

Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у І кварталі 2025 року збільшилися на 0,2% порівняно з попереднім кварталом та на 4,6% в річному вимірі. Частка активів небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору в І кварталі зросла до 10,3%.

Страховики

У І кварталі активи ризикових страховиків збільшилися на 8% порівняно з попереднім кварталом та на 16% в річному вимірі, а страховиків життя — на 3% та 12% відповідно.

Страхові премії ризикових страховиків зросли, водночас премії зі страхування життя традиційно для початку року скоротилися.

Чистий прибуток ризикових страховиків у І кварталі становив 0,95 млрд грн, а рентабельність капіталу незначно збільшилася — до 5,2%. Фінансовий результат страховиків життя залишився на рівні аналогічного періоду минулого року і становив 0,25 млрд грн.

За підсумками І кварталу три страховики порушували вимоги до капіталу платоспроможності (SCR) або мінімального капіталу (MCR), проте частка порушників в активах становила лише 1%.

Кредитні спілки

У І кварталі тривало повільне зменшення обсягу активів та кількості кредитних спілок, передусім тих, що фондуються із додаткових пайових внесків.

Обсяг нових кредитів зменшився, що вплинуло на скорочення кредитного портфеля, однак його якість поліпшилася.

Кредитні спілки залишилися операційно збитковими, тому сегмент закінчив звітний квартал із чистим збитком.

На початок квітня шість спілок порушили норматив достатності регулятивного капіталу, три спілки з ліцензією на залучення депозитів також не дотримувалися нормативу Н2, ще чотири такі спілки не мали належного запасу ліквідності. Порушники мають подати та виконувати план відновлення фінансового стану.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у І кварталі зменшився на 1,2% до рівня попереднього кварталу, однак збільшився на 2,3% в річному вимірі. Обсяги наданих кредитів та фінансового лізингу зменшилися, натомість зросли обсяги факторингу.

Прибутки в І кварталі отримали 80% установ. Майже половину прибутку сегмента, як і раніше, забезпечила ПрАТ «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя» (за рахунок виплат за ОВДП у капіталі).

Кількість компаній-порушників пруденційних нормативів скоротилася із 32 до 7 за квартал. Триває перевірка джерел збільшення розміру капіталу тими фінансовими установами, що наростили обсяги власних коштів на виконання регуляторних вимог. Компанії, що не усувають порушення, покидають ринок.

Обсяги активів ломбардів у І кварталі збільшилися на 5,7% порівняно з попереднім кварталом та на 19,6% в річному вимірі. Доходи від надання фінансових послуг підвищилися, тому сегмент був прибутковим.

Джерело: Мінфін
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