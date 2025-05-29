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29 травня 2025, 10:11

МВФ погодив $120 млн для Сальвадору у рамках кредитної угоди

Міжнародний валютний фонд та уряд Сальвадору досягли попередньої згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що триває 40 місяців. Після затвердження виконавчою радою МВФ країна отримає майже $120 млн, пише Incrypted.

Міжнародний валютний фонд та уряд Сальвадору досягли попередньої згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що триває 40 місяців.

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Деталі

«Більшість цілей програми, встановлених для першого перегляду, було з легкістю досягнуто, а впровадження структурних показників прогресує добре», — йдеться у спільній заяві заступника директора департаменту Західної півкулі Родріго Кубедду та керівника місії МВФ у Сальвадорі Рауля Торреса.

Попри досягнуту угоду з МВФ, Сальвадор продовжує нарощувати свої запаси біткоїнів, що потенційно суперечить умовам кредитної програми на $3,5 млрд.

У МВФ офіційно заявили, що «зусилля триватимуть, щоб забезпечити незмінність обсягу біткоїнів у володінні уряду Сальвадору», маючи на увазі, що державні структури не повинні купувати більше криптовалюти згідно з умовами домовленості.

Також передбачено вихід державного сектору з участі у застосунку Chivo до кінця липня.

Зазначимо, що у березні цього року уряд президента Найіба Букеле погодився на кредитну програму МВФ, що включала вимогу скасувати статус біткоїна як обов’язкового платіжного засобу, тобто бізнес більше не зобов’язаний його приймати. Інша вимога — заборона на добровільне накопичення біткоїна державним сектором.

Втім, уряд Букеле демонструє інше. З 4 березня (дата оприлюднення умов) офіційний криптогаманець Сальвадору збільшився з 6 101,15 BTC до 6 190,18 BTC, що станом на момент написання дорівнює приблизно $674 млн.

Разом з тим МВФ відзначив зменшення інфляції, дефіциту рахунку поточних операцій та зростання довіри до економіки країни, попри зовнішні виклики.

«Своєчасне впровадження антикорупційного закону та посилення прозорості — ключ до довготривалої фінансової стабільності», — наголосив МВФ.

Нагадаємо

У січні 2025 року для отримання кредиту від міжнародної фінансової установи Сальвадор вніс правки у законодавства та виключив вимогу про обов’язкове приймання біткоїна приватними компаніями.

Джерело: Мінфін
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