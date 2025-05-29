Податкова попередила про нову хвилю фейкових листів

Державна податкова служба України фіксує нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів від її імені. Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко.

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«Фіксуємо нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. За останній тиждень це вже друга така хвиля. Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів», — написав він.

«ДПС не має стосунку до такої розсилки! Вкладення у листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам», — попередив Кравченко.

«Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім'я „tax.gov.ua“ після символу „@“. Радимо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа — звертайтесь напряму до податкової», — додав він.