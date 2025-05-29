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29 травня 2025, 8:37

Україна отримає від Німеччини 5 млрд євро військової допомоги

Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Про це домовилися міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні 28 травня, повідомило Міноборони Німеччини.

Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання.

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Деталі

Міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус і Рустем Умєров підписали угоду про фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Цей крок дозволить уже цього року виготовити значну кількість таких систем, які ЗСУ зможуть використовувати за кілька тижнів без додаткового навчання, йдеться у повідомленні.

Німеччина передасть Україні додаткові пакети боєприпасів для різних видів зброї, артилерійські снаряди, наземні системи та стрілецьку зброю. Німецький оборонний концерн Diehl уклав контракт із Україною на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.

Для підтримки боєздатності ЗСУ Німеччина фінансуватиме ремонтні центри в Україні через спільне підприємство оборонних компаній обох країн. Також уряд ФРН забезпечить фінансування значної частини супутникового зв’язку, що гарантує його роботу на тривалий період, зазначило Міноборони Німеччини.

Окремо Німеччина підтримує українську систему військового зв’язку та фінансує виробництво медичного обладнання в Україні.

Пісторіус разом із міністром закордонних справ Йоганном Вадефулом планує залучати інші країни до посилення спільних зусиль, зокрема в протиповітряній обороні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
29 травня 2025, 8:55
#
«Україна отримає від Німеччини 5 млрд євро військової допомоги»

Супер, цікаво правда скільки врешті решт до армії дійде, бо після гуманітарки котра під небом гнила є певні сумніви щодо того що військова допомога в повному обсязі дійде :)
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