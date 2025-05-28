До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
28 травня 2025, 17:23
Курс валют на вечір 28 травня: євро впало на міжбанку нижче 47 грн
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Відкриття 28 травня
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Закриття 28 травня
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Зміни
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41,59/41,65
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41,53/41,57
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6/8
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47,02/47,08
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46,96/46,99
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6/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 46,85 грн, а продають за 47,52 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,15−47,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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