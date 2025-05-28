GameStop купила перші біткоїни для свого резерву

Компанія GameStop купила BTC на $512 млн для створення біткоїн-резерву. Про це пише Decrypt.

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Що відомо

Мережа магазинів відеоігор оголосила про придбання 4 710 BTC. Гроші на біткоїн-резерв залучили ще у квітні — через розміщення конвертованих облігацій на $1,5 млрд.

В березні CEO GameStop Раян Коен натякав на такий крок, з’явившись на фото разом зі співзасновником MicroStrategy Майклом Сейлором. Його компанія є однієї з найбільших холдерів біткоїна.

Про GameStop

У січні 2021 року хедж-фонди ставили проти GameStop, очікуючи, що ціна акцій впаде.

Роздрібні інвестори з Reddit об'єдналися, щоб «насолити» фондам і масово почали скуповувати акції. Ціна злетіла з приблизно $17 до майже $500 за кілька тижнів.

Хедж-фонди зазнали мільярдних збитків, а деякі роздрібні інвестори розбагатіли. Це стало символом боротьби «маленьких» трейдерів проти «китів».