Україна з початку року спрямувала на безпеку та оборону 765 мільярдів гривень

Протягом січня-квітня 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 765 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Видатки на оборону

Ці видатки становлять 64,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету. Зокрема, у квітні використано 204,9 млрд грн.

Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.