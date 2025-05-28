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28 травня 2025, 16:16

Кабмін оновлює систему оплати праці митників

23 травня Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

23 травня Кабмін ухвалив постанову «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів».

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Деталі

Зарплата митника складається із посадового окладу, надбавок і премій. Сукупний розмір основних надбавок (надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за персональну кваліфікацію та надбавки за виконання особистих ключових показників ефективності) не може перевищувати 90% посадового окладу.

Розмір премій не може перевищувати 30% фонду посадового окладу за рік.

Посадовий оклад тепер буде залежати від обсягу професійних знань і навичок (митних компетенцій). Митні компетенції об'єднуються в групи за функціональним напрямом (групи митних компетенцій): адміністративне керівництво, митний контроль та митні формальності, митний аудит, митні платежі, протидія митним правопорушенням, ІТ, правове забезпечення тощо.

Розміри посадових окладів за посадами, віднесеними до груп митних компетенцій з більшими вимогами до знань і навичок митників, будуть більшими, ніж розміри посадових окладів за рівнозначними посадами, але у групах митних компетенцій, де вимоги до знань і навичок митників є меншими.

Тобто, посадовий оклад буде залежати від обсягу вимог до посади, а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу.

У структурному підрозділі за одним функціональним напрямом можуть бути одночасно посади, які вимагають високого рівня знань і навичок, і посади, які вимагають менший рівень.

У митницях ця градація буде реалізована через наявність посад головного, старшого і державного інспектора. В апараті Держмитслужби через градацію фахових рівнів для посади головного державного інспектора: високий рівень (30% від кількості), середній (50%) та базовий (20%).

Загалом апарат Держмитслужби та митниці на 70% складаються із посад інспекторів. Для керівних посад у апараті Держмитслужби і в митницях, яких не може бути більше 30%, також запроваджується підхід з оплати праці, що залежить від групи митних компетенцій, до якої віднесено таку керівну посаду.

Вищий рівень посадового окладу передбачається для інспекторів у профільних для Держмитслужби групах митних компетенцій (митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням тощо), нижчий — у групах митних компетенцій організаційного та господарського забезпечення (зокрема, правове, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення).

Водночас нова система оплати праці враховує той факт, що в підрозділах правового, кадрового, організаційного забезпечення апарату Держмитслужби також є посади, що вимагають не меншого фахового рівня митників ніж у профільних для Держмитслужби підрозділах, а в профільних підрозділах апарату Держмитслужби можуть бути посади, які не вимагають високих фахових знань.

Тому в апараті Держмитслужби система посадових окладів встановлена головним чином так, що посадові оклади митників вищого фахового рівня групи митних компетенцій з меншим обсягом вимог все одно є вищими за посадові оклади митників із середнім і базовим фаховим рівнем навіть у групах митних компетенцій з більшими вимогами до працівника.

Простими словами на прикладі, посадові оклади 30% головних державних інспекторів вищого фахового рівня юридичної служби будуть вищими, ніж посадові оклади 70% працівників (середнього і базового рівня) в підрозділі з організації виконання митних формальностей чи організації справляння митних платежів.

У митницях рівень посадових окладів залежить переважно від групи митних компетенцій і рівня посади. Більші посадові оклади відповідають групам митних компетенцій за функціональними напрямами митного контролю та митного оформлення, справляння митних платежів, протидії митним правопорушенням тощо.

Приклади

  • У 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці — 54,1 тис. гривень

  • У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення — 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби — 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно.

  • У Держмитслужбі посадовий оклад головного державного інспектора високого фахового рівня в підрозділі управління персоналом буде складати 34,9 тис. гривень. При цьому середній та базовий показники в підрозділі здійснення митного контролю та митного оформлення, який є профільним для Держмитслужби, будуть нижчими й складатимуть 33,7 тис. грн та 30,5 тис. грн відповідно, а вищий складатиме 36,8 тис. гривень.

  • Слід зазначити, що з огляду на критичну роль ІТ-систем (аналіз ризиків, автоматизація процесів митного оформлення), оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35−45% вищі, ніж в інших групах.

Розмір посадових окладів працівників митних органів України безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється законом на 1 січня відповідного року. Динаміка зростання цього показника, а отже, і заробітної плати, залежить від фінансових можливостей державного бюджету та загального економічного розвитку країни.

Водночас встановлений механізм нарахування надбавок та преміювання дозволяє, навіть при наявності обмежень фонду оплати праці, покращити матеріальну мотивацію співробітників з високою результативністю та рівнем знань.

Опублікування зазначених змін очікується 31 травня 2025 року, а з червня цього ж року керівники мають класифікувати посади за затвердженим алгоритмом і запровадити нову систему оплати праці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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