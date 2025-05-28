Податкова оштрафувала продавців торгівлі тютюном на понад 116 млн грн

За чотири місяці 2025 року ДПС провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн. Це на 87,7% більше, ніж торік. Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

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Деталі

Крім того, податківці ініціювали вилучення тютюнової продукції на понад 20 млн грн.

Показові кейси:

на Житомирщині під час перевірки магазинів, що належать одному з ФОП, встановили численні факти продажу тютюнових виробів без використання РРО/ПРРО. Підприємець отримав штраф — понад 600 тис. грн;

на Хмельниччині ДПС спільно з правоохоронцями викрили осіб, які незаконно виробляли і продавали цигарки. Цих порушників очікує штраф у розмірі майже 900 тис. гривень.

«Штрафи — це не лише про покарання. Наше завдання — реалізовувати не точкові заходи, а системно протидіяти тіньовому обігу підакцизної продукції. Насамперед йдеться про попередження схем ухилення від сплати податків та створення рівних умов роботи для всіх учасників ринку», — сказав Голова ДПС.