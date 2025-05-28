Ціна на черешню в Україні досягла десятирічного максимуму

Попри нещодавнє зниження ціни на черешню з 200 до 150 гривень за кілограм за два дні, її вартість залишається рекордно високою за останні десять років через погодні умови. Про це пише EastFruit із посиланням на дані моніторингу гуртового ринку «Шувар».

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Порівняння цін

Для порівняння, 27 травня 2024 року черешня коштувала 135 гривень за кілограм, у 2020 році — 60 гривень, у 2019 році — 35 гривень, а у 2016 році — лише 25 гривень за кілограм.

Причини зростання вартості

Експерти пояснюють високі ціни весняними заморозками під час цвітіння кісточкових культур і аномально холодною погодою у травні 2025 року, що затримало дозрівання врожаю приблизно на три тижні. За даними Укргідрометцентру, друга декада травня стала однією з найхолодніших за 30 років, із середньою температурою на 4−6 °С нижчою за норму.

Ще тиждень тому на ринках України була доступна лише імпортна черешня, яка коштувала від 1200 до 1500 гривень за кілограм.