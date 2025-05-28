Стартап Маска Neuralink оцінили в $9 млрд

Компанія Neuralink Ілона Маска, що розробляє нейроінтерфейси, залучила $600 млн інвестицій при оцінці в $9 млрд до надходження цих коштів, пише Semafor з посиланням на джерела.

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Що відомо

За минулий період компанія успішно імплантувала три чіпи в мозок пацієнтів із паралічем чи порушеннями мови. Останнім став німий чоловік із Арізони з бічним аміотрофічним склерозом, який минулого місяця опублікував відео в соцмережі X, демонструючи здатність говорити за допомогою нейроімпланту.

Наприкінці квітня агентство Bloomberg повідомляло про плани Neuralink залучити $500 млн при оцінці $8,5 млрд. Керівник компанії Джаред Бірхолл, який одночасно очолює інвестиційний офіс «Маска», не відповів на запит про коментарі.

Вартість активів мультимільярдера значно зросла за останні чотири роки, хоча Neuralink вважається лише невеликим активом у його бізнес-імперії.

Для порівняння SpaceX залучала кошти при оцінці $180 млрд у серпні, але вже до грудня 2024 року на вторинному ринку її вартість сягнула $350 млрд.

Останній великий проєкт Маска xAI оцінили в $80 млрд при злитті з X, створивши об'єднану структуру вартістю $113 млрд, уточнило видання.