Німецький DAX досяг рекорду на тлі послаблення тарифного напруження

У середу індекс DAX Франкфуртської фондової біржі піднявся до рівня близько 24 315, демонструючи зростання третій день поспіль. Це новий рекорд. Про це пише TE.

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Причини зростання

Оптимізм на ринку зумовлений послабленням торговельних напружень між США та ЄС. Президент Дональд Трамп позитивно оцінив прогрес у переговорах, а ЄС погодився прискорити діалог після того, як Трамп переніс запровадження 50% тарифів із 1 червня на 9 липня.

Очікування інвесторів

Інвестори зосередилися на даних про ринок праці Німеччини, які мають бути оприлюднені пізніше, що може вплинути на подальшу динаміку індексу.

Корпоративні лідери

Серед компаній найбільше зростання показали акції оборонного сектору, зокрема Rheinmetall, а також автовиробники.