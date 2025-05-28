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28 травня 2025, 12:34

Ощадбанк видав 10 млрд грн кредитів за програмою «єОселя»

Ощад досяг історичного рубежу в реалізації державної програми доступного житла «єОселя», перетнувши позначку в 10 мільярдів гривень виданих кредитів. Усього банк надав 6 358 позик. Їх середня сума становить 1,6 млн грн.

Ощад досяг історичного рубежу в реалізації державної програми доступного житла «єОселя», перетнувши позначку в 10 мільярдів гривень виданих кредитів.
Фото: depositphotos

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Деталі

Ощад приділяє особливу увагу підтримці громадян суспільно важливих професій та пріоритетних категорій, насамперед військовослужбовців та представників силових структур — вони становлять 57% усіх клієнтів за програмою. Ще 8% позичальників —це педагоги, стільки ж — медичні працівники, а 3% — внутрішньо переміщені особи.

Демографічний портрет

Демографічний портрет клієнтів Ощадбанку за єОселею свідчить про активну участь молоді: середній вік позичальника — 34 роки, а найактивніша вікова категорія — 26−35 років, на яку припадає 45% усіх клієнтів. Чоловіки становлять 65% позичальників, жінки відповідно 35%. Завдяки кредитуванню Ощаду в рамках цієї програмі житлом вже забезпечено понад 4 тисяч дітей.

Де видано найбільше кредитів

Найбільшу кількість кредитів видано в Київській області: 1 327 кредитів (20,9%), в Києві: 1 221 кредитів (19,2%), в Чернігівській: 449 (7,1%), Одеській: 326 (5,1%) та Львівській 311 (4,9%) областях відповідно.

Характеристики придбаного житла демонструють орієнтацію на потреби родин: середня площа квартири становить 57,1 кв. м, а середня вартість об'єкта — 2,15 млн грн. У розрахунку на одного члена родини площа житла дорівнює 27,17 кв. м. Найбільшу частку клієнтів становлять сім'ї з однією дитиною (31,6%), трохи менше — бездітні родини (28,5%), сім'ї з двома дітьми (23,9%) та багатодітні (15,9%).

Окрім цього, Ощадбанк співпрацює з обласними адміністраціями: регіональні програми компенсують частину початкового внеску або повністю — відсоткову ставку за іпотечними кредитами. Такими програми вже охопили 466 клієнтів, яким видано кредити на загальну суму 705,3 млн грн. Загальна сума компенсацій з обласних бюджетів становить 9,1 млн грн. Найактивніші області за цією співпрацею — Одеська, Львівська, Чернівецька, Харківська та Дніпропетровська (зокрема Криворізька міська рада).

Банк співпрацює з 31 акредитованими забудовниками єОселі та має партнерські угоди з 8 обласними адміністраціями щодо додаткової підтримки громадян.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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