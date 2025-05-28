У першому кварталі 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 нові квартири в житлових будинках, із них 8 462 — в одноквартирних, а 19 970 — у багатоквартирних. Про це пише Державна служба статистики.
28 травня 2025, 12:05
В Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч нових квартир
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Лідери за кількістю квартир
Найбільше житла з’явилося в Київській області — 5 472 квартири, у місті Києві — 4 076, Одеській області — 3 488, Львівській — 3 076 і Вінницькій — 2 409. Найменше нових квартир зафіксовано в Херсонській (16), Донецькій (40), Миколаївській (49), Кіровоградській (60) і Сумській областях (75).
Площа нового житла
Загальна площа введеного в експлуатацію житла склала близько 2,3 мільйона квадратних метрів, зокрема 1,15 мільйона — в одноквартирних будинках. Житлова площа досягла 1,04 мільйона квадратних метрів. Найбільша площа нового житла припала на Київську область — понад 444 000 квадратних метрів, Київ — понад 282 000, Одеську область — понад 199 000.
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Джерело: Мінфін
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