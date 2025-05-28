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28 травня 2025, 11:37

BlackRock прогнозує зростання акцій компаній із сектору «чистої» енергетики

Інвестиційна компанія BlackRock робить ставку на акції сваволі відновлюваної енергії та «чистої» енергетики, повідомляє Business Insider.

Інвестиційна компанія BlackRock робить ставку на акції сваволі відновлюваної енергії та «чистої» енергетики, повідомляє Business Insider.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПопит на енергію зростатиме, і чиста енергетика стане необхідною.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на енергію зростатиме, і чиста енергетика стане необхідною. При цьому ризики, пов'язані з тарифами та політикою, вже закладені у ціни.

На перший погляд, «чиста» енергетика в США виявилася однією з перших жертв зміни політики та скорочення фінансування, але BlackRock стверджує, що вона, як і раніше, обіцяє стрімке зростання на фондовому ринку.

Навіть незважаючи на посилену увагу до «чистої» енергетики з боку адміністрації Трампа та скорочення податкових пільг у документі про бюджет, є два фактори, які мають утримати інвесторів у цьому секторі.

По-перше, попит на енергію не знижується, і чиста енергетика буде потрібна як ніколи.

«США, ймовірно, знадобиться найбільше видів енергії для задоволення потреб ШІ. За прогнозами галузі, до 2030 року споживання електроенергії в дата-центрах США зросте на 50−200% — це серйозний стрибок після 15 років стабільного енергоспоживання», — пише BlackRock.

Іншими словами, Вашингтон не може собі дозволити урізати одне з основних джерел електроенергії, якщо хоче зберегти лідерство в галузі штучного інтелекту. За даними Управління енергетичної інформації США, до 2026 року основним драйвером зростання стануть сонячні електростанції. У 2024 році разом із вітровою енергією сонячна генерація вперше перевищила вугільну частку в енергобалансі країни.

По-друге, на думку BlackRock, можливі несприятливі фактори вже враховані у котируваннях акцій чистої енергетики.

«У довгостроковій перспективі ми бачимо акції компаній „чистої“ енергетики, готовими до сильного зростання. Проєкти відновлюваної енергетики будуються швидко, а їх оцінки зараз виглядають привабливо: чинники, що призвели до недавнього падіння — високі відсоткові ставки, тарифи вже враховані в цінах», — упевнені в BlackRock.

Крім того, BlackRock радить інвесторам звернути увагу на акції атомних енергетичних компаній: фокус адміністрації Трампа на ядерній енергетиці робить цей сектор перспективним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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