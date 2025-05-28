Інвестиційна компанія BlackRock робить ставку на акції сваволі відновлюваної енергії та «чистої» енергетики, повідомляє Business Insider.
BlackRock прогнозує зростання акцій компаній із сектору «чистої» енергетики
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Попит на енергію зростатиме, і чиста енергетика стане необхідною. При цьому ризики, пов'язані з тарифами та політикою, вже закладені у ціни.
На перший погляд, «чиста» енергетика в США виявилася однією з перших жертв зміни політики та скорочення фінансування, але BlackRock стверджує, що вона, як і раніше, обіцяє стрімке зростання на фондовому ринку.
Навіть незважаючи на посилену увагу до «чистої» енергетики з боку адміністрації Трампа та скорочення податкових пільг у документі про бюджет, є два фактори, які мають утримати інвесторів у цьому секторі.
По-перше, попит на енергію не знижується, і чиста енергетика буде потрібна як ніколи.
«США, ймовірно, знадобиться найбільше видів енергії для задоволення потреб ШІ. За прогнозами галузі, до 2030 року споживання електроенергії в дата-центрах США зросте на 50−200% — це серйозний стрибок після 15 років стабільного енергоспоживання», — пише BlackRock.
Іншими словами, Вашингтон не може собі дозволити урізати одне з основних джерел електроенергії, якщо хоче зберегти лідерство в галузі штучного інтелекту. За даними Управління енергетичної інформації США, до 2026 року основним драйвером зростання стануть сонячні електростанції. У 2024 році разом із вітровою енергією сонячна генерація вперше перевищила вугільну частку в енергобалансі країни.
По-друге, на думку BlackRock, можливі несприятливі фактори вже враховані у котируваннях акцій чистої енергетики.
«У довгостроковій перспективі ми бачимо акції компаній „чистої“ енергетики, готовими до сильного зростання. Проєкти відновлюваної енергетики будуються швидко, а їх оцінки зараз виглядають привабливо: чинники, що призвели до недавнього падіння — високі відсоткові ставки, тарифи вже враховані в цінах», — упевнені в BlackRock.
Крім того, BlackRock радить інвесторам звернути увагу на акції атомних енергетичних компаній: фокус адміністрації Трампа на ядерній енергетиці робить цей сектор перспективним.
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