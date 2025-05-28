Курс валют на 28 травня: євро у банках подешевшало на 18 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро втратило 18 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 15 копійок, а у продажу 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 46,80 грн, а продають за 47,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 47,10−47,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,59−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,02−47,08 грн/євро.

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