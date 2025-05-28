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28 травня 2025, 10:47

Азіатські валюти знижуються на тлі зміцнення долара

Більшість азіатських валют трохи знизилися в середу, оскільки долар зміцнився на тлі позитивних економічних даних, тоді як увага ринку зосереджена на майбутньому аукціоні з продажу довгострокових облігацій Японії на тлі недавнього зростання прибутковості. Про це пише investing.

Більшість азіатських валют трохи знизилися в середу, оскільки долар зміцнився на тлі позитивних економічних даних, тоді як увага ринку зосереджена на майбутньому аукціоні з продажу довгострокових облігацій Японії на тлі недавнього зростання прибутковості.
Фото: depositphotos

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Інвестори також оцінювали дані щодо споживчої інфляції в Австралії, опубліковані в середу, та аналізували чергове зниження процентної ставки центральним банком Нової Зеландії.

Індекс USD, який вимірює вартість долара США по відношенню до кошика основних валют, зріс на 0,3% в азіатський годинник торгів після значного зміцнення днем раніше.

Ф'ючерси на індекс USD також торгувалися з підвищенням на 0,3%.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що споживчі настрої в США в травні зросли значно вище за очікування.

Увага на продажі 40-річних облігацій Японії на тлі зростання прибутковості

Японська ієна продовжила ослаблення щодо долара, пара USD/JPY зросла на 0,2% у середу. Напередодні ця пара зросла майже на 1%.

Це сталося після повідомлення Reuters у вівторок про те, що Міністерство фінансів Японії розглядає можливість коригування планів випуску державних облігацій на поточний фінансовий рік, що потенційно скорочує продаж наддовгострокових боргових зобов'язань.

Прибутковість 20-, 30- та 40-річних японських державних облігацій досягла рекордних максимумів до публікації звіту, що було викликано зниженням попиту з боку ключових інституційних інвесторів, таких як страхові компанії.

Тепер увага повністю зосереджена на аукціоні з продажу довгострокових облігацій Японії в середу.

Азіатські валюти знижуються

Пари USD/CNY (юань на внутрішньому ринку) та USD/CNH (офшорний юань) обидві зросли на 0,1% у середу.

Пара AUD/USD (австралійський долар) практично не змінилася після скорочення ранніх втрат, оскільки дані показали, що споживча інфляція в країні в квітні виявилася вищою за очікування, що ставить під сумнів майбутні зниження процентних ставок Резервним банком Австралії.

Тим часом Резервний банк Нової Зеландії в середу знизив відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, на тлі глобальної торгової напруженості та стриманого внутрішнього зростання.

Пара NZD/USD (новозеландський долар) зросла на 0,4%.

В інших регіонах пара USD/KRW (південнокорейська вона) залишалася переважно стабільною, тоді як пара USD/SGD (сингапурський долар) зросла на 0,1%.

Пара USD/INR (індійська рупія) зросла на 0,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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