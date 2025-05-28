Минулоріч Пенсійний фонд виплатив пенсій на понад 736 млрд грн

У 2024 році Пенсійний фонд України забезпечив виплату пенсій 10,3 млн пенсіонерів на загальну суму 736,2 млрд грн. Про це йдеться у звіті голови правління Пенсійного фонду Євгенія Капінуса.

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Деталі

У звіті зазначається, що середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 грн, що на 403,80 грн, або на 7,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361,00 грн.

Де найвищий розмір пенсії

Найвищий середній розмір пенсії по регіонах України зафіксовано у Києві — 8 071,65 грн, найнижчий — у Тернопільській області (4 484,69 грн).

Крім того, минулого року ПФУ профінансував виплату призначених житлових субсидій та пільг для понад 2,2 млн одержувачів у неопалювальний період та для 3,4 млн осіб в опалювальний період на загальну суму 39,6 млрд грн.

Також Фонд спрямував 19,9 млрд грн на фінансування виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 13,7 млрд грн — на фінансування виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.