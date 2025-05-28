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28 травня 2025, 9:17

ЄС планує знизити ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель

Єврокомісія та найвпливовіші держави — члени ЄС наполягають на зниженні цінової стелі на російську нафту, що поставляється морським шляхом, з $60 до $45 за барель, повідомили Financial Times джерела, знайомі з обговоренням нового, 18-го пакету санкцій ЄС щодо росії.

Єврокомісія та найвпливовіші держави — члени ЄС наполягають на зниженні цінової стелі на російську нафту, що поставляється морським шляхом, з $60 до $45 за барель, повідомили Financial Times джерела, знайомі з обговоренням нового, 18-го пакету санкцій ЄС щодо росії.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоВони визнали, що у необхідності підвищення стелі цін на російську нафту поки що не переконані всі 27 держав — членів ЄС та партнерів G7.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Вони визнали, що у необхідності підвищення стелі цін на російську нафту поки що не переконані всі 27 держав — членів ЄС та партнерів G7.

Три офіційні особи, поінформовані про зустріч міністрів фінансів G7 минулого тижня в Банфі, розповіли, що Канада, яка головує у «Великій сімці», запропонувала включити до спільної заяви чіткі формулювання про посилення цінової межі на нафту.

Ідею підтримали Франція, Німеччина, Італія та Великобританія, що входять до G7. Але формулювання не потрапили до заяви на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

В результаті для остаточного комюніке було схвалено формулювання, яке зобов'язує країни G7 «продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій» у разі, якщо не буде досягнуто згоди про припинення вогню.

Крім того, за словами офіційних осіб, Угорщина та Греція, які раніше виступали проти обмежень на російську нафту, все ще оцінюють пропозицію знизити стелю цін.

Нагадаємо

Міністри фінансів країн G7 домовилися про введення стелі цін на російську нафту у вересні 2022 року, пов'язавши її з шостим санкційним пакетом ЄС, який з 5 грудня 2022-го запровадив заборону на морські постачання нафти з росії.

В результаті західні компанії зберегли можливість обслуговувати російські нафтові вантажі, якщо нафта реалізується за ціною, що дорівнює або нижче гранично встановленої.

У грудні 2022 року ЄС разом із «Великою сімкою» та Австралією запровадили граничний рівень цін на російську нафту $60 за барель. У лютому 2023-го було введено стелю цін у $100 за барель на «світлі» нафтопродукти (дизельне паливо, бензин, нафту) та $45 за барель на «темні», що торгуються з дисконтом (мазут, газойль). Ці обмеження не змінювалися з їх введення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
28 травня 2025, 9:30
#
«ЄС планує знизити ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель»

Так кацапстан напряму особливо нікому не продає, вони ж переливають прямо в морі/океані нафту на інший танкер, котрий не є кацапським, і продають потім умовно як «казахстанську» чи там «індонезійську» якусь нафту, з цим ще треба щось ЄС та штатам зробити, бо інакше просто зниження ціни саме на кацапську нафту цю проблему не вирішить, на жаль.
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