Споживча впевненість у США різко зросла в травні

У травні в США спостерігалося значне відновлення споживчої впевненості після п’яти місяців спадів, свідчать дані The Conference Board, пише Investing.com.

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Показники індексів

Індекс споживчої впевненості зріс на 12,3 пункта до 98,0, перевищивши прогноз у 87,1 і піднявшись із квітневого рівня 85,7. Індекс очікувань, який відображає короткострокові перспективи, збільшився на 17,4 пункта до 72,8, а індекс поточної ситуації додав 4,8 пункта, досягнувши 135,9.

Фактори зростання

Відновлення почалося ще до торговельної угоди між США і Китаєм 12 травня, але посилилося після неї. Очікування щодо бізнесу, робочих місць і доходів покращилися: 18% споживачів чекають зростання доходів (проти 15,9% у квітні), а 19,2% — збільшення робочих місць (проти 13,9%).

Споживчі настрої

Зросли плани на покупки житла, автомобілів, техніки та послуг. Оптимізм щодо цін на акції посилився: 44% очікують їх зростання наступного року проти 37,6% у квітні. Водночас інфляційні очікування за 12 місяців знизилися до 6,5%, а 19% опитаних повідомили про покупки наперед через введення тарифів.