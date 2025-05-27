Нацбанк визначив критерії для виявлення бездіяльності фінкомпаній

Національний банк України затвердив критерії, за якими визначатиметься припинення діяльності фінансовими компаніями та ломбардами, внісши відповідні зміни до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Про це пише пресслужба НБУ .

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Ознаки бездіяльності

Основним показником вважається відсутність фінансової діяльності протягом шести місяців після отримання ліцензії або її розширення. Це стосується як повного припинення роботи, так і окремих видів фінансових послуг.

Наслідки для компаній

Згідно із законом «Про фінансові послуги та фінансові компанії», бездіяльність протягом пів року може призвести до відкликання ліцензії на надання фінансових послуг чи окремої їх категорії.

Контроль і звітність

НБУ також визначив, із якої дати враховуватимуться дані звітності фінкомпаній і ломбардів для перевірки виконання ліцензійних умов. Нові правила дозволять регулятору швидше реагувати на випадки, коли компанії формально мають ліцензії, але не здійснюють діяльність.