Інфляція у Франції впала до мінімуму за чотири роки й наблизила зниження ставок ЄЦБ

У Франції рівень інфляції знизився до 0,6%, що є найнижчим показником із грудня 2020 року і значно нижче цілі Європейського центрального банку в 2%. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сигнал для монетарної політики

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало назвав ці дані «дуже обнадійливим знаком дезінфляції в дії» і додав, що нормалізація грошово-кредитної політики ще не завершена. Він натякнув на можливе рішення Ради керівників ЄЦБ про зниження ставок на наступному засіданні. Очікується, що 5 червня депозитна ставка ЄЦБ знизиться до 2%.

Причини зниження інфляції

Споживчі ціни у Франції зросли лише на 0,6% порівняно з минулим роком, проти очікуваних аналітиками 0,9%. Основними факторами стали зниження цін на енергоносії на 8,1%, падіння вартості промислових товарів на 0,2% і уповільнення зростання цін у секторі послуг із 2,4% до 2,1%.

Тенденція в єврозоні

Подібне зниження інфляції спостерігається в Італії, Німеччині та Іспанії. Очікується, що травневі показники найбільших економік регіону вперше за вісім місяців будуть нижчими за цільовий рівень ЄЦБ.