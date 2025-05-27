До закриття міжбанку курс долара впав на 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
27 травня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 27 травня: євро подешевшало на міжбанку
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Відкриття 27 травня
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Закриття 27 травня
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Зміни
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41,62/41,65
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41,59/41,65
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3/0
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47,31/47,33
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47,24/47,30
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7/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,79 грн. Євро купують за 46,98 грн, а продають за 47,63 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 47,25−47,39 грн.
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Джерело: Мінфін
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