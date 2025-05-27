Кабмін виділив 3,9 мільярда на придбання житла для військових

Кабінет Міністрів затвердив розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Загальний обсяг фінансування становить понад 3,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані в обласні бюджети та бюджет міста Києва для виплат 1 587 людям, які мають право на отримання компенсації.

Серед них — ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, отриманою внаслідок війни, а також родини загиблих захисників і захисниць.

Кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility — великої програми фінансової допомоги Україні, яка спрямована на відновлення країни, її модернізацію, а також підтримку реформ.

До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 млн євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих.