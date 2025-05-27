Найбільший суверенний фонд світу зобов’язав працівників використовувати ШІ

Фонд добробуту Норвегії, найбільший суверенний фонд у світі, зробив використання штучного інтелекту обов’язковим для своїх працівників, що вже підвищило ефективність щонайменше на 15%. Про це пише Bloomberg.

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Рішення керівництва

Генеральний директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танґен із 2022 року активно переконував 670 співробітників застосовувати ШІ. «Це не може бути добровільним. Використовувати ШІ чи ні — не добровільно. Якщо ви не використовуєте його, вас ніколи не підвищать. Ви не отримаєте роботу», — заявив Танґен в інтерв'ю.

Застосування ШІ у роботі

Зараз близько 300 працівників фонду пишуть код за допомогою ШІ. Танґен зазначив: «Для мене найбільшим сюрпризом був опір, коли ми тільки починали. Люди не хочуть змін». Він додав, що 10−20% співробітників уникають нововведень, якщо це добровільно, хоча саме їм це найбільше потрібно.

Результати та прогнози

Опитування показало, що минулого року ефективність фонду зросла на 15%. Танґен очікує, що у 2025 році цей показник досягне 20%, а наступного року — ще 20%. «Якщо ми конкуруватимемо з компаніями, які не використовують ШІ, ми на 50% попереду! Це неймовірно. Вони ніколи нас не наздоженуть», — підкреслив він.