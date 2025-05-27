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27 травня 2025, 16:14

Ціни на газ в Україні сягнули дворічного рекорду

Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис. куб м (з ПДВ), як свідчать Котирування Natural Gas ExPro. Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за більш ніж два роки, з лютого 2023 року. Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис.
Фото: pixabay.com

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У понеділок 26 травня газ в Україні торгувався за цінами 22 800 — 23 200 грн/тис. куб м (з ПДВ) залежно від ресурсу. При перерахунку вартість газу становить 19 000 — 19 333 грн/тис. куб м (без ПДВ) або $458−466/тис. куб м або €38,15−38,83/MWh.

Причини росту цін

Зростання цін на внутрішньому ринку пов’язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту.

Кабмін з початку квітня зобов’язав «Укрнафту» продавати газ власного видобутку для «Нафтогазу» на умовах ПСО. Крім того, «Укрнафтобуріння», що перебуває в управлінні «Укрнафти», також припинило продаж газу на вільному ринку, що суттєво скоротило обсяги пропозиції.

З іншої сторони, попит на газ зростає. Кінцеві споживачі купують більше газу, створюючи додаткові резерви на наступні місяці. Також на ринку залишається додатковий попит від державних компаній, передусім «Нафтогаз Трейдинг» та «Оператора ГТС України». Збільшений попит на фоні скороченої пропозиції сприяє зростанню цін на газ в Україні.

Газ в Україні та Європі

Ціни на природний газ на українському ринку перевищують ціни на європейському, а різниця між цінами в останні дні досягає €2/MWh, що є найвищим значенням лютого 2024 року.

Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу.

Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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