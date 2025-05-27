У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг

У вівторок, 27 травня, у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ можливі перебої в наданні низки послуг, зокрема, щодо приймання іспитів та реєстрації автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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«Увага! Позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі», — йдеться у повідомленні.

Тому в сервісних центрах МВС можливі перебої у наданні послуг:

приймання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

призначення належного користувача.

Також тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У зв'язку з цим можливі перебої у роботі онлайн-сервісів у «Дії» та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

Про повне відновлення надання послуг у МВС повідомлять додатково.