У вівторок, 27 травня, у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ можливі перебої в наданні низки послуг, зокрема, щодо приймання іспитів та реєстрації автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
27 травня 2025, 14:25
У сервісних центрах МВС перебої в наданні низки послуг
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«Увага! Позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі», — йдеться у повідомленні.
Тому в сервісних центрах МВС можливі перебої у наданні послуг:
- приймання теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- призначення належного користувача.
Також тривають роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У зв'язку з цим можливі перебої у роботі онлайн-сервісів у «Дії» та Кабінеті водія. Зокрема:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
Про повне відновлення надання послуг у МВС повідомлять додатково.
Джерело: Мінфін
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