Багатії обирають Сінгапур для зберігання золота через страх криз

Все більше заможних людей перевозять своє золото в Сінгапур, вважаючи його безпечним місцем для зберігання активів на тлі глобальних ризиків. Про це пише CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання попиту

За перші чотири місяці 2025 року попит на зберігання золота та срібла у сінгапурському сховищі The Reserve зріс на 88%, а продаж злитків збільшився на 200%. У сховищі, розташованому біля аеропорту Сінгапуру, уже зберігаються метали на суму близько 1,5 мільярда доларів.

Причини вибору Сінгапуру

«Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, зі сторонами, яким вони можуть довіряти, стає великою тенденцією сьогодні», — пояснив засновник The Reserve Грегор Грегерсен. За його словами, 90% нових клієнтів — іноземці, які бояться торгівельних війн, падіння ринків і нестабільності. Сінгапур приваблює стабільністю, зручним розташуванням і репутацією «Женеви Сходу», хоча конкурує з Дубаєм, де інвесторів стримують бюрократичні перепони.

Ситуація на ринку золота

На фоні напруги між США і Китаєм ціни на золото досягли рекордних рівнів. Деякі експерти прогнозують зростання вартості унції до 5000 доларів наступного року. Грегерсен додає, що багатії уникають «паперового золота» через ризики контрагентів і геополітику, віддаючи перевагу фізичному володінню.