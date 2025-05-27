Беріть участь у Fin Blogger Award 2025 ㅡ головній премії для топових інвестблогерів України!

Fin Blogger Award — національна премія, де визначають найкращі інвестиційні блоги України. У 2025 році вона відбудеться вже втретє, тож організатори, навчальний центр «Біржовий університет» та «Мінфін», запрошують усіх зацікавлених блогерів та експертів у сфері фінансів стати учасником премії. Заявки приймаються до 5 червня.

Мета Fin Blogger Award — підтримати експертів, які створюють якісний контент для розвитку фінансової грамотності українців. Тих, хто сприяє залученню людей до безпечних інвестицій, допомагає зберігати та примножувати капітал, а також крок за кроком наближатися до фінансової свободи.

Подавайте заявку на участь у нагородженні, якщо хочете:

ще гучніше заявити про себе, як про експерта в галузі фінансів;

надихнутися на створення нового, цікавого та інформативного контенту;

розширити коло своїх контактів та познайомитися з командами фінансових компаній, інвестфондів, банків.

Основні номінації конкурсу, в яких ви можете взяти участь:

1) Найкращий YouTube-канал про інвестиції

2) Найкращий інстаблог про інвестиції

3) Найкращий Telegram-канал для інвесторів

4) Найкращий блог про фінанси для жінок

5) Проєкт року з фінансової грамотності для родин

6) Інвестиційний ментор року

7) Медіапостать інвестиційного ринку

А також позаконкурсні номінації:

1) Головний мультиінвестор України (за диверсифікований підхід, амбітні проєкти та вагомий внесок у розвиток інвестиційної культури в Україні)

2) Ментор з портфельного інвестування (за майстерність у формуванні інвестиційних портфелів: системний підхід, глибокий аналіз та натхнення для інших інвесторів на шляху до фінансового успіху)

3) Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій (за вибуховий ріст проєкту чи експерта у 2024 році: нова аудиторія, новий рівень впливу)

4) Вірусний контент року: охоплення та вплив (за пост, рілз або відео, яке масово розійшлося у стрічках і дало реальну користь інвесторам)

5) Інвестор року, що надихає (за реальну трансформацію життя завдяки інвестиціям — і сміливість поділитися нею з іншими).

6) Майбутній голос фінансового блогінгу (за перспективний старт у фінансовому блогінгу: новаторський підхід, свіжі ідеї та амбіції стати голосом нового покоління інвесторів).

Позаконкурсна номінація «Майбутній голос фінансового блогінгу» передбачає проходження квесту, переможець якого отримає головний приз — інвестиційний портфель акцій на суму $2 000 на свій рахунок.

Основні вимоги для участі у конкурсі:

блог на інвестиційну або фінансову тематику в одному з діджитал-каналів з аудиторією понад 2000 підписників;

інноваційність та креативність популяризації фінансової грамотності.

Важливо! Учасник може взяти участь одночасно в одній основній та одній позаконкурсній номінації. Для цього він має подати дві заявки в одній формі — одну на основну номінацію, іншу — на позаконкурсну.

Переможців основних номінацій визначають залежно від кількості голосів, які отримав кожен експерт чи блогер. У позаконкурсних номінаціях переможців обирає журі на основі оцінювання.

Незалежне журі проведе оцінку кандидатів за такими критеріями: якість контенту, кількість та залучення аудиторії, оригінальність та актуальність тем, наявність інфопродукту. Журі виставляє оцінки від 1 до 10 у кожній категорії;

На сайті конкурсу Fin Blogger Award до 23 червня (включно) проходитиме голосування всіх охочих. Переможця номінації визначать залежно від кількості голосів, які отримав кожен експерт та блогер.

Для участі заповніть заявку у Google-формі за посиланням: https://forms.gle/2vg2iTsayzr1PmEZA

Церемонія нагородження Fin Blogger Award 2025 відбудеться 26 червня о 18:00 у Києві.