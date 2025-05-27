UBS очікує зниження ставки ЄЦБ до 2% на початку червня

За прогнозами UBS, Європейський центральний банк знизить депозитну ставку на 25 базисних пунктів до 2,0% на засіданні 5 червня, що відповідатиме нейтральному рівню ставки, який уже частково враховано ринком. Про це пише Investing.com.

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Прогнози та невизначеність

Рішення ЄЦБ ґрунтуватиметься на оновлених макроекономічних прогнозах Євросистеми, які передбачають слабші темпи зростання у 2026 році та нижчу інфляцію у 2025−2026 роках. Однак прогнози мають високу невизначеність через можливі тарифи США, зокрема 50% мито на товари ЄС, анонсоване Трампом із можливою датою введення 9 липня.

Яка ставка діє зараз

З 23 квітня ставка за депозитною лінією становить 2,25%, за основними операціями рефінансування — 2,4%, за маржинальною кредитною лінією — 2,65%.

Інфляційні показники

Дані про інфляцію в єврозоні за травень оприлюднять 3 червня. UBS прогнозує річну інфляцію на рівні 2% (порівняно з 2,2% раніше) і базову інфляцію на рівні 2,3% (з 2,7%), що може вплинути на рішення ЄЦБ.