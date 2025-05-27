Якщо ETH і XRP не вибухнуть під час цього бичачого ралі? Який новий альткойн вийде на перший план

У той час, як ринок криптовалют готується до чергового потенційного зростання, виникає питання: що буде, якщо цього разу звичайні лідери, такі як Ethereum і XRP, не очолять зростання? Чи може нова альткойн вийти на перший план і принести вражаючі прибутки? Дослідження можливостей може відкрити наступну велику можливість у світі цифрових активів.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мемкоінів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час попереднього продажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна попереднього продажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 13 мільйонів доларів, і попередній продаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Переможці отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) нещодавно зазнав значних коливань цін. За останній тиждень його ціна зросла на 3,38%. За останній місяць ETH зріс на 44,69%. Однак за останні шість місяців він знизився на 22,38%. Ця динаміка свідчить про сильне короткострокове відновлення, незважаючи на довгостроковий спад.

Наразі Ethereum торгується в діапазоні від 2357 до 2739 доларів. Найближчий рівень опору знаходиться на рівні 2926 доларів, а найближчий рівень підтримки — на рівні 2162,77 доларів. Якщо ціна підніметься вище 2926 доларів, вона може націлитися на другий рівень опору на рівні 3307 доларів. З іншого боку, падіння нижче 2162,77 доларів може призвести до тестування другого рівня підтримки на рівні 1781,03 доларів.

Технічні індикатори вказують на потенційні майбутні тенденції. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, відповідно 2564,67 і 2576,04 доларів, що вказує на стабільний імпульс. Індекс відносної сили (RSI) становить 67,33, а стохастик — 90,73, що свідчить про те, що ETH може наближатися до більш високих рівнів цін. Рівень MACD 14,6341 сигналізує про висхідну динаміку. На основі цих даних ціна Ethereum може продовжити зростання, але може зіткнутися з опором поблизу 2926 доларів.

Ripple (XRP)

Ціна XRP продемонструвала значний рух за останні шість місяців, піднявшись на 67,92%. За останній місяць вона зросла на 7,56%, що вказує на стабільну висхідну динаміку. Однак минулого тижня спостерігалося невелике зниження на 3,31%, в результаті чого поточний ціновий діапазон склав 2,25−2,46 доларів.

Індекс відносної сили (RSI) становить 63,34, що свідчить про наближення XRP до зони перекупленості, але все ще є потенціал для зростання. Індикатор Stochastic знаходиться на високому рівні 87,82, що може сигналізувати про можливу корекцію ціни найближчим часом. Рівень MACD на позначці 0,008716 вказує на продовження бичачого імпульсу в короткостроковій перспективі.

XRP зараз торгується поблизу 10-денної простої ковзної середньої 2,34 долара і трохи нижче 100-денної SMA 2,36 долара. Найближчий рівень опору знаходиться на рівні 2,57 долара, що приблизно на 5% вище поточної ціни. Якщо ціна проб'є цей рівень, вона може націлитися на другий опір на рівні 2,79 долара, що представляє потенційний приріст приблизно 13%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 2,15 долара, що приблизно на 5% нижче поточного рівня, а друга підтримка — на рівні 1,94 долара, що вказує на можливе падіння на 14%, якщо переважатиме ведмежий імпульс.

Solana (SOL)

Solana (SOL) останнім часом демонструє помітну цінову активність. За останній тиждень її ціна змінилася на 2,38%, що вказує на незначне зростання. За останній місяць ціна SOL зросла на 17,64%, продемонструвавши значне зростання. Однак за останні шість місяців ціна знизилася на 23,10%, що відображає довгострокову тенденцію до зниження.

На основі останніх даних є ознаки того, що Solana може продовжити свій висхідний імпульс у короткостроковій перспективі. Індекс відносної сили (RSI) становить 62,11, що свідчить про наближення монети до зони перекупленості, але все ще є потенціал для зростання. Індикатор Stochastic знаходиться на рівні 92,06, що зазвичай сигналізує про перекупленість, яка може призвести до корекції ціни. Однак рівень MACD 1,1424 вказує на бичачий імпульс.

Поточний ціновий діапазон Solana знаходиться між 161,00 і 189,03 доларами, коливаючись навколо 10-денної і 100-денної простих ковзних середніх 176,81 і 176,78 доларів. Найближчий рівень опору знаходиться на рівні 202 доларів. Пробиття цього рівня може призвести до руху ціни до другого опору на рівні 230 доларів, що представляє потенційний приріст до 22%. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 146,24 долара, а другий — на рівні 118,21 долара. Падіння до цих рівнів означатиме зниження приблизно на 10−27%. Інвестори будуть уважно стежити за цими рівнями, щоб оцінити наступний крок Solana.

Висновок

ETH, XRP і SOL є сильними, але XYZVerse (XYZ) — перший мемкойн, присвячений всім видам спорту — може стати наступним, об'єднавши спортивних фанатів у спільноті, що поєднує меми та спорт.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse