Користувач втратив 2,6 млн USDT через шахраїв, Strategy докупила BTC на $427 мільйонів: що нового

Користувач втратив близько 2,6 млн USDT через шахраїв

Експерти компанії Cyvers зафіксували втрату близько 2,6 млн USDT внаслідок схеми з використанням «спам-транзакцій» (address poisoning). Інцидент стався через перекази з нульовою вартістю, які шахраї використали для обману користувача.

У Chainalysis пояснили, що атака address poisoning — це шахрайська схема, за якої зловмисники створюють адресу, дуже схожу на ту, з якою часто взаємодіє жертва.

Потім вони надсилають із неї дрібну транзакцію, щоб підроблена адреса з’явилася в історії операцій. У результаті користувач може випадково переслати кошти не тому адресату.

Експерти зазначили, що спочатку користувач втратив близько 843 000 USDT. Приблизно через три години жертва повторно переказала на ту ж саму шахрайську адресу ще 1,75 млн USDT, що призвело до загальної суми втрат близько 2,6 млн USDT.

Strategy докупила 4 020 біткоїнів на понад $427 мільйонів

Співзасновник Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор повідомив, що у період з 19 по 25 травня 2025 року компанія витратила $427,1 млн на придбання 4 020 біткоїнів. Кількість активу на балансі компанії досягла 580 250 BTC.

Загальна сума витрат на придбання першої криптовалюти становить $40,61 млрд при середній вартості $69 979 за 1 BTC. На момент написання новини 580 250 біткоїнів оцінюються у понад $63,5 млрд. Вартість 1 біткоїна становить близько $109 500.

Сейлор заявив, що дохідність компанії від купівлі біткоїна з початку 2025 року становила 16,8%.

Щотижневі надходження в криптофонди стали другими за обсягом від початку 2025 року

З 17 по 23 травня приплив коштів у криптовалютні інвестиційні фонди сягнув $3,29 млрд порівняно з $785 млн за попередній тиждень. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Позитивна динаміка зберігається вже шостий тиждень поспіль. З початку року загальний приплив досяг рекордних $10,82 млрд.

Обсяг активів під управлінням (AUM) зріс до $183,7 млрд, наблизившись до історичного максимуму в $187,5 млрд.

Аналітики пов’язують зростання з побоюваннями щодо економіки США після зниження рейтингу країни агентством Moody’s. Це спричинило стрибок дохідностей US Treasuries і посилило інтерес до цифрових активів як альтернативи.

Інструменти на базі біткоїна залучили $2,98 млрд проти $557 млн тижнем раніше.

Американські спотові біткоїн-ETF забезпечили основну частину обсягу — $2,75 млрд ($603,7 млн минулого тижня).

Після активації оновлення Pectra в мережі Ethereum приплив до фондів на основі ETH зріс із $205 млн до $326 млн — максимуму з лютого.

Оптимізм переважав і в інших альткоїнах, за винятком XRP. Потік інвестицій у фонди на його основі обірвався після 80-тижневого періоду — зафіксовано рекордний відтік у $37,2 млн.

Фонди на базі Solana та Sui залучили $4,3 млн та $2,9 млн відповідно.

Circle спростувала чутки про продаж компаніям Ripple чи Coinbase

Компанія Circle — емітент стейблкоїна USDC — спростувала повідомлення ЗМІ про нібито неформальні переговори щодо можливого продажу компанії біржам Coinbase або Ripple, наголосивши на своєму фокусі на первинному публічному розміщенні акцій (IPO). Про це повідомляє PYMNTS.

«Circle не виставлено на продаж. Наші довгострокові цілі залишаються незмінними», — заявив представник компанії в коментарі для PYMNTS.