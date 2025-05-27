Банк розвитку Ради Європи виділить 50 млн євро на житло для переселенців в Україні

Україна уклала угоду з Банком розвитку Ради Європи на 50 мільйонів євро для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це пише Telegram-канал міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

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Мета програми

«Підписали нову угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 50 мільйонів євро. Це ще один крок у нашій спільній роботі з відновлення та забезпечення житлом тих, хто його втратив через війну», — повідомив Кулеба. Кошти спрямують на надання понад 1100 пільгових іпотечних кредитів для переселенців.

Умови кредитування

Іпотека передбачає фіксовану ставку 3% і термін до 30 років. Заявки на участь у програмі можна подати через портал «Дія».

Попередній досвід співпраці

Це вже друга програма з БРРЄ. У 2024 році була підписана угода на 100 мільйонів євро, завдяки якій понад 7600 українців отримали компенсацію за зруйноване житло.