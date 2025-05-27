Японія поступилася статусом найбільшого світового кредитора вперше за 34 роки

Японія втратила звання найбільшої кредиторської країни світу, яке тримала з 1991 року, хоча її закордонні активи досягли рекордного рівня, але в Міністерстві фінансів заявили, що не вважають це проблемою. Про це пише Reuters.

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Рівень чистих активів

На кінець 2024 року чисті зовнішні активи Японії склали 533,05 трильйона єн ($3,7 трильйона), що на 13% більше, ніж роком раніше, повідомило Міністерство фінансів. Однак Німеччина обійшла Японію з показником 569,7 трильйона єн, а Китай посів третє місце з 516,3 трильйона єн.

Причини зміни лідерства

Німеччина досягла успіху завдяки профіциту поточного рахунку у €248,7 мільярда, підкріпленого сильною торгівлею. Японський профіцит склав 29,4 трильйона єн (близько €180 мільярдів). Зростання курсу євро до єни на 5% минулого року також посилило приріст німецьких активів у єнах.

Позиція Мінфіну Японії

Міністр фінансів Кацунобу Като заявив: «Оскільки чисті зовнішні активи Японії також стабільно зростають, сам факт зміни рейтингу не означає суттєвих змін у позиції країни». Він додав, що послаблення єни сприяло швидшому зростанню активів порівняно із зобов’язаннями, зокрема через збільшення закордонних бізнес-інвестицій.

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