Курс валют на 27 травня: євро у банках подорожчало на 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 3 копійки. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,76 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 47,20−47,37 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,62−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,31−47,33 грн/євро.

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