Експорт Швейцарії до США у квітні знизився на 36% порівняно з попереднім місяцем через запровадження тарифів адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.
27 травня 2025, 10:21
Швейцарський експорт до США різко скоротився через тарифи Трампа
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Динаміка торгівлі
Падіння експорту відбулося вже в перший місяць дії нової тарифної політики США. Імпорт із США також зменшився — на 15%. Перед цим протягом двох місяців швейцарські компанії нарощували постачання до США, прагнучи встигнути до введення мит, про які Трамп оголосив 2 квітня.
Зміни тарифів і перспективи
Спочатку США обклали швейцарські товари тарифами у 31%, але згодом знизили їх до 10%. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Швейцарія є «в передній частині черги» для укладення нової торговельної угоди.
Торговий баланс
Попри скорочення експорту та імпорту, позитивне сальдо торгівлі Швейцарії досягло рекордного рівня — 6,3 мільярда франків (7,7 мільярда доларів).
Джерело: Мінфін
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