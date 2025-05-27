Швейцарський експорт до США різко скоротився через тарифи Трампа

Експорт Швейцарії до США у квітні знизився на 36% порівняно з попереднім місяцем через запровадження тарифів адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

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Динаміка торгівлі

Падіння експорту відбулося вже в перший місяць дії нової тарифної політики США. Імпорт із США також зменшився — на 15%. Перед цим протягом двох місяців швейцарські компанії нарощували постачання до США, прагнучи встигнути до введення мит, про які Трамп оголосив 2 квітня.

Зміни тарифів і перспективи

Спочатку США обклали швейцарські товари тарифами у 31%, але згодом знизили їх до 10%. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Швейцарія є «в передній частині черги» для укладення нової торговельної угоди.

Торговий баланс

Попри скорочення експорту та імпорту, позитивне сальдо торгівлі Швейцарії досягло рекордного рівня — 6,3 мільярда франків (7,7 мільярда доларів).