В Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13314 , який передбачає запровадження пропорційної відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів. Тобто чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.

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Метою законопроекту є зменшення кількості ДТП з загиблими та травмованими шляхом запобігання кількості правопорушень, що стосуються перевищення встановлених обмежень швидкості руху, через посилення адміністративної відповідальності та удосконалення системи покарань за відповідні порушення.

Запропонованим законопроектом КУпАП пропонується доповнити новою статтею 1226, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху. У ній пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

>10 км/год — 340 грн;

>20 км/год — 680 грн;

>30 км/год — 1 360 грн;

>40 км/год — 1 700 грн;

>60 км/год — 2 720 грн;

>80 км/год — 3 400 грн.

Крім того, якщо ж перевищення швидкості призвело до аварійної ситуації, водія пропонують позбавляти права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год.

«Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке „дозволене“ перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в російській федерації», — йдеться в документі.