В Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2025, 10:09

В Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13314, який передбачає запровадження пропорційної відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів. Тобто чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13314, який передбачає запровадження пропорційної відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Метою законопроекту є зменшення кількості ДТП з загиблими та травмованими шляхом запобігання кількості правопорушень, що стосуються перевищення встановлених обмежень швидкості руху, через посилення адміністративної відповідальності та удосконалення системи покарань за відповідні порушення.

Запропонованим законопроектом КУпАП пропонується доповнити новою статтею 1226, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху. У ній пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

  • >10 км/год — 340 грн;
  • >20 км/год — 680 грн;
  • >30 км/год — 1 360 грн;
  • >40 км/год — 1 700 грн;
  • >60 км/год — 2 720 грн;
  • >80 км/год — 3 400 грн.

Крім того, якщо ж перевищення швидкості призвело до аварійної ситуації, водія пропонують позбавляти права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год.

«Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке „дозволене“ перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в російській федерації», — йдеться в документі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
27 травня 2025, 10:35
#
Нарешті

А що до автоматичної фіксації?
+
0
Три літри
Три літри
27 травня 2025, 10:38
#
До слова цікаво як хайпожери не вгадали: орали про штрафи за аварийку, про штрафи за аптечку. А виявилось що ініціативи зовсім іншого стосуються
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають qwertyasdfg, Три літри и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами