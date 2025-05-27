Іпотека в Україні: у березні обсяги кредитування впали на 14,2%

Іпотечне кредитування в Україні знизилося в березні 2025 року: банки видали 427 кредитів на 794,6 млн грн, що на 14,2% менше, ніж у лютому (516 кредитів на 926,2 млн грн). Про це свідчать результати опитування Національного банку.

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За даними НБУ, порівняно з березнем 2024 року обсяг виданих кредитів зменшився на 44,8%.

З 39 опитаних банків іпотечні кредити в березні видавали 13 фінансових установ. Більшість угод укладали на первинному ринку житла: 232 у березні на суму 436,5 млн грн проти 262 у лютому на суму 480 млн грн.

На вторинному ринку житла у березні було укладено 195 угод на 358,1 млн грн, в лютому — 254 на 445,7 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка в березні знизилась до 8,0% річних із 8,06% у лютому.

Регіони

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано:

у Київській області (145 договорів на 287 млн грн, або 36% від загального обсягу);

у Києві (95 договорів на 196 млн грн);

у Львівській області (20 договорів на 42 млн грн);

в Івано-Франківській області (23 договори на 39 млн грн);

у Волинській області (13 договорів на 24 млн грн).

Опитування

В опитуванні НБУ взяли участь 39 банків, що охоплюють понад 95% іпотечного портфеля країни. При цьому 13 банків повідомили про видачу нових іпотечних кредитів.