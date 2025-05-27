«Власна справа»: Ветерани отримають гранти на 286 мільйонів на розвиток бізнесу

З початку 2025 року гранти на розвиток бізнесу отримають майже 600 ветеранів та членів їхніх родин. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«65 ветеранів та їхніх подружжів стали переможцями восьмої цьогорічної хвилі програми „Власна Справа“. Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розширення свого бізнесу», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона додала, що загалом з початку року майже 600 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти на загальну суму 286 млн грн.

Бережна зазначила, що від початку дії програми вже 1 700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями. Держава інвестувала у розвиток їхнього бізнесу через гранти понад 700 млн грн. 55% грантерів за цією програмою — учасники бойових дій, 45% — другі з їхнього подружжя.

Кожен третій з грантоотримувачів взяв кошти на відкриття нового бізнесу. Найчастіше підприємці беруть за цією програмою гранти до 500 млн грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів грантери створять 3 300 нових робочих місць.

Серед 65 переможців восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій, 40 членів родин ветеранів. 54 переможці отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 — до 250 тис. грн, 4 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери — оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Умови програми

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом.