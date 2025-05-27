Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 982 840 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 травня 2025, 8:26
Втрати ворога за 26 травня: 990 російських окупантів, 9 ракет та 222 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 982840 (+990) осіб,
- танків — 10860 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22642 (+1) од,
- артилерійських систем — 28337 (+17) од,
- РСЗВ — 1397 (+0) од,
- засоби ППО — 1171 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37853 (+222),
- крилаті ракети — 3265 (+9),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 49907 (+64) од,
- спеціальна техніка — 3902 (+0).
Джерело: Мінфін
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