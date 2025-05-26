До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у продажу.
26 травня 2025, 17:21
Курс валют на вечір 26 травня: долар зріс на 10 копійок на міжбанку
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Відкриття 26 травня
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Закриття 26 травня
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Зміни
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41,52/41,55
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41,62/41,65
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10/10
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47,38/47,40
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47,38/47,39
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,73 грн. Євро купують за 46,80 грн, а продають за 47,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,41−41,48, євро — 47,20−47,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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